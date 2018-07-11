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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице 11 июля
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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице 11 июля 

Москва меняется 2 часа назад
Сегодня, 11 июля, в столице ожидается переменная облачность, небольшие дожди и до 24 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем в столичном регионе при переменной облачности и коротких дождях воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов. Ветер северного, северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с», — следует из сообщения.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице 11 июля появились сначала на Москва Меняется.
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