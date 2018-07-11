Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице 11 июля

Сегодня, 11 июля, в столице ожидается переменная облачность, небольшие дожди и до 24 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе при переменной облачности и коротких дождях воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов. Ветер северного, северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с», — следует из сообщения.

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