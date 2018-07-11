Из-за ремонта на «Академической» изменится движение маршруток

Из-за подготовки к закрытию на капитальный ремонт станции «Академическая» в Санкт-Петербурге изменится движение маршрутных такси.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. Изменения вступят в силу с 10 июля. Сама станция закроется на ремонт через 20 дней.

Автобус №К-93 будетследовать от станции Школьная улица до Тихорецкого проспекта, далее по Тихорецкому, улице Гидротехников, Гражданскому проспекту и по действующей трассе до станции «Улица Демьяна Бедного» (обратно — по действующей трассе).

Новый маршрут автобуса №К-131 — от железнодорожной станции Ручьи до проспекта Науки, далее по этому проспекту, улицах Обручевых и Гидротехников, Гражданскому проспекту и по действующей трассе до станции Рюхина улица (обратно — также по действующей трассе).