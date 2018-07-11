Ещё
Из-за ремонта на «Академической» изменится движение маршруток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за ремонта на «Академической» изменится движение маршруток 

АиФ Санкт-Петербург 11 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Из-за подготовки к закрытию на капитальный ремонт станции «Академическая» в Санкт-Петербурге изменится движение маршрутных такси.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. Изменения вступят в силу с 10 июля. Сама станция закроется на ремонт через 20 дней.
Автобус №К-93 будетследовать от станции Школьная улица до Тихорецкого проспекта, далее по Тихорецкому, улице Гидротехников, Гражданскому проспекту и по действующей трассе до станции «Улица Демьяна Бедного» (обратно — по действующей трассе).
Новый маршрут автобуса №К-131 — от железнодорожной станции Ручьи до проспекта Науки, далее по этому проспекту, улицах Обручевых и Гидротехников, Гражданскому проспекту и по действующей трассе до станции Рюхина улица (обратно — также по действующей трассе).
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Кот-оракул Ахилл смотрел матч Россия – Хорватия из фан-зоны в Петербурге Петербуржцы заметили течь на стене новой станции метро «Беговая» Между Москвой и Петербургом начнет курсировать новый поезд
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками92
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня14
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС141
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки109
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение