Москвичам продавали радиоактивные ягоды

На московских рынках обнаружили радиоактивные грибы и ягоды

Более 330 килограммов черники, брусники и грибов с радиоактивным цезием выявили на продовольственных рынках и ярмарках в столице с начала 2018 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы Надежда Бродская, передает РИАМО.

По ее словам, опасный элемент нашли в 164 килограммах черники и такого же количества грибов, а также шести килограммах брусники. В прошлом году за аналогичный период обнаружили более 80 килограммов продуктов.

Бродская отметила, что чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии . Все грибы и ягоды, поступающие на рынки, проходят специальную проверку, а радиоактивные продукты уничтожаются на профильном предприятии «Радон».

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается в растениях и грибах, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени. Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно.