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Поезд с ехавшими отдыхать волгоградцами загорелся в Сальске
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Поезд с ехавшими отдыхать волгоградцами загорелся в Сальске 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В Ростовской области эвакуировали пассажиров «Саратов — Адлер», делавшего остановку по маршруту движения в Волгограде.
Как рассказали V1.ru в пресс-службе Северо-Кавказской РЖД, возгорание в 17-м вагоне поезда произошло около полуночи.
— Накануне вечером, в 23:39 на станции Сальск выявлено задымление в вагоне № 17 поезда № 13 «Саратов — Адлер». Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли пожарные, — сообщили в пресс-службе. — Все пассажиры были эвакуированы из вагона, никто из них не пострадал. Движение поездов по станции не прерывалось.
На перроне города Сальска поезд простоял около двух часов.
— В 1:47 после ликвидации возгорания поезд отправился со станции Сальск по дальнейшему маршруту следования. Никто из пассажиров не пострадал. Движение поезда было задержано на 1 час 54 минуты, — пояснили в РЖД. — Сейчас предпринимаются все необходимые меры для ввода поезда в график.
По неподтверждённым данным, во время пожара могли загореться личные вещи пассажиров.
Не исключается, что среди них находились жители Волгоградской области. В Приволжской РЖД данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Поезд № 13 «Саратов-Адлер» останавливался на железнодорожном вокзале Волгограда накануне.
Всех, кому известно о нахождении в поезде нуждающихся в помощи волгоградцев, просим сообщить в редакцию V1.ru по телефону: 8 (8442) 26–63–92  Оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00
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