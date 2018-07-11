Поезд с ехавшими отдыхать волгоградцами загорелся в Сальске

Как рассказали V1.ru в пресс-службе Северо-Кавказской РЖД , возгорание в 17-м вагоне поезда произошло около полуночи.

— Накануне вечером, в 23:39 на станции Сальск выявлено задымление в вагоне № 17 поезда № 13 «Саратов — Адлер». Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли пожарные, — сообщили в пресс-службе. — Все пассажиры были эвакуированы из вагона, никто из них не пострадал. Движение поездов по станции не прерывалось.

На перроне города Сальска поезд простоял около двух часов.

— В 1:47 после ликвидации возгорания поезд отправился со станции Сальск по дальнейшему маршруту следования. Никто из пассажиров не пострадал. Движение поезда было задержано на 1 час 54 минуты, — пояснили в РЖД. — Сейчас предпринимаются все необходимые меры для ввода поезда в график.

По неподтверждённым данным, во время пожара могли загореться личные вещи пассажиров.

Не исключается, что среди них находились жители Волгоградской области . В Приволжской РЖД данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Поезд № 13 «Саратов-Адлер» останавливался на железнодорожном вокзале Волгограда накануне.

Всех, кому известно о нахождении в поезде нуждающихся в помощи волгоградцев, просим сообщить в редакцию V1.ru по телефону: 8 (8442) 26–63–92 Оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00