Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа

Москвичи и гости столицы смогут посетить ежегодный фестиваль "Времена и эпохи" с 10 по 22 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве в восьмой раз с 10 по 22 августа. Это один из самых красочных фестивалей цикла "Московские сезоны". В разных частях города заработают 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов", — говорится в сообщении.

На фестивале будут воссозданы разные эпохи. Также посетители смогут увидеть костюмированные спектакли, послушать лекции и стать студентами средневекового университета.

Площадки фестиваля будут работать с 11.00 до 21.00, отмечается в сообщении. Вход на них будет свободным.

Быт начала XX века представят москвичам на Никитском бульваре, на Тверском — воссоздадут атмосферу Отечественной войны 1812 года, уточняется в сообщении. Площадка на Профсоюзной улице будет посвящена столичным вокзалам, а лекции о работе Московского уголовного розыска (МУР) в 1945–1953 годах пройдут на Страстном бульваре.

В дни фестиваля также подведут итоги международного конкурса исторических проектов. Самые интересные из них представят на площади Революции, добавляется в сообщении.