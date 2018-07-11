Подсчитано количество проданной в столице клубники

На городских ярмарках в Москве продали более 900 тонн клубники и земляники за месяц

За первый месяц работы торговых площадок с клубникой и земляникой продано более 900 тонн этой продукции, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы республик Крым, Дагестан и Чувашии. Ярмарки начали открываться 10 июня. Доступны ягоды разных сортов от производителей из Московской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края Как отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк , только подмосковные сельхозпроизводители продали более 600 тонн ягод.