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Подсчитано количество проданной в столице клубники
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На городских ярмарках в Москве продали более 900 тонн клубники и земляники за месяц 

RT на русском 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
За первый месяц работы торговых площадок с клубникой и земляникой продано более 900 тонн этой продукции, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Ярмарки начали открываться 10 июня. Доступны ягоды разных сортов от производителей из Московской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан и Чувашии.
Как отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, только подмосковные сельхозпроизводители продали более 600 тонн ягод.
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