Тематические проездные билеты ко Дню московского транспорта появились в кассах метро

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Тематические проездные билеты «Единый» и карты «Тройка» ко Дню московского транспорта, который отмечается 14 июля, появились в пятницу в кассах московского метро. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Тематические «Тройки» выпустили тиражом 20 тыс. экземпляров, «Единые» на одну, две, 20 и 40 поездок — 400 тыс. штук. Они напомнят пассажирам об истории развития столичного транспорта", — приводится на портале комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова

Отмечается, что на лицевой стороне новой карты «Тройка» изображен трамвай «Витязь-М», а также надпись «День московского транспорта». На лицевой стороне проездного «Единый» написано «День московского транспорта 14 июля 2018». Оба билета выполнены в красно-белых цветах.

День московского транспорта будет отмечаться в Москве во второй раз. Праздник приурочен к дате запуска в столице первого общественного транспорта — конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.