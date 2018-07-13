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Тематические проездные билеты ко Дню московского транспорта появились в кассах метро
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Тематические проездные билеты ко Дню московского транспорта появились в кассах метро 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тематические проездные билеты «Единый» и карты «Тройка» ко Дню московского транспорта, который отмечается 14 июля, появились в пятницу в кассах московского метро. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
"Тематические «Тройки» выпустили тиражом 20 тыс. экземпляров, «Единые» на одну, две, 20 и 40 поездок — 400 тыс. штук. Они напомнят пассажирам об истории развития столичного транспорта", — приводится на портале комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Отмечается, что на лицевой стороне новой карты «Тройка» изображен трамвай «Витязь-М», а также надпись «День московского транспорта». На лицевой стороне проездного «Единый» написано «День московского транспорта 14 июля 2018». Оба билета выполнены в красно-белых цветах.
День московского транспорта будет отмечаться в Москве во второй раз. Праздник приурочен к дате запуска в столице первого общественного транспорта — конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.
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