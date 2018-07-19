Обзор московских событий в СМИ за 19 июля

«Коммерсантъ». Учиться цифрам Что Минпросвещения готовит в образовательном нацпроекте. ссылка

«Коммерсантъ». Бывший начальник МУРа заслужил условное наказание Отставного генерала и чекистов не стали лишать свободы за покушение на мошенничество. ссылка

«Известия» . Компьютерная игра обучит школьников создавать роботов Дети самостоятельно соберут и запрограммируют квадрокоптер. ссылка

«Известия». Электронная библиотека особого назначения Через два года все солдаты и офицеры получат удаленный доступ к крупнейшему собранию военной научно-образовательной литературы. ссылка

Российская газета ». Президент отметил достижения С. Собянина по формированию комфортного города Москва стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов, заявил президент России Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», который проходит в столичном парке «Зарядье». ссылка

«Российская газета». За минуту до подвига В Подмосковье проходит финал конкурса «Победа». ссылка

«Российская газета». Поступили правильно Конкурс в МГУ — восемь человек на место. ссылка

«Российская газета». 15 минут — не пустяк В Подмосковье создали мобильное приложение для пассажиров. ссылка

Московский комсомолец ». В «Зарядье» показали новое пространство для жизни 17 июля стартовал Московский урбанистический форум. ссылка

«Московский комсомолец». Город связывает поколения Фестиваль в парке «Зарядье» собирает лучших экспертов. ссылка

«Московский комсомолец». «Мосинжпроект» работает на высокой ноте Компания представила свои проекты на урбанистическом форуме. ссылка

«Московский комсомолец». Метро станет в три раза больше Скоростной рельсовый транспорт выходит за пределы МКАД. ссылка

Комсомольская правда ». Пожар на складе в Лефортово произошел из-за нарушения техники безопасности Такова пока предварительная версия пожара на складе с красками в Лефортово. ссылка

«Комсомольская правда». В центрах ядерной медицины «Роснано» диагностику прошли 73 тыс. пациентов 90% из них — по обычному полису обязательного медицинского страхования. ссылка

Московская правда ». На Чистопрудном бульваре открылась выставка «Москва глазами горожан» На Чистопрудном бульваре в рамках городской акции «День без турникетов» открылась фотовыставка индустриальной столицы «Москва глазами горожан». ссылка

«Московская правда». Доступ в мавзолей закроют 21 июля Мавзолей им. В. Ленина закроют для посещений в субботу, 21 июля. ссылка

«Московская правда». Дом чаеторговца А. Расторгуева на Солянке Доходный дом с чайным магазином на ул. Солянка, известный как Дом с атлантами, отреставрируют. ссылка

«Московская правда». Специалисты объяснили большое количество летающих муравьев в Москве Теплая и сырая погода стала причиной появления огромного количества летающих муравьев в столице. ссылка

«Московская правда». Детскую больницу Святой Ольги признали памятником архитектуры Ансамбль больницы им. Святой Ольги — главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса XIX в. вместе с прилегающим парком взяты под охрану государства. ссылка

«Московская правда». Дорогу в аэропорт Остафьево достроят в 2019 г. Автомобильная дорога МКАД — пос. Коммунарка — аэропорт Остафьево будет построена в следующем году. ссылка

«Московская правда». С 1 сентября в Москве вводятся льготы на проезд для аспирантов С начала учебного года аспиранты получат право льготного проезда на общественном транспорте Москвы. ссылка

«Вечерняя Москва». В столичном метро снова появились туалеты Туалеты работают с помощью транспортной карты «Тройка». ссылка

«Вечерняя Москва». Транспортная система столицы вошла в 10 лучших среди мировых мегаполисов Москва — номер один в мире по удовлетворенности изменениями в городе среди жителей, постоянно проживающих в городе. ссылка

«Вечерняя Москва». В. Путин высоко оценил работу С. Собянина Лидер государства высоко оценил достижения Сергея Собянина на посту мэра Москвы. ссылка

«Вечерняя Москва». П. Бирюков : Начинаем благоустраивать районы В среду, 18 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о результатах исследования развития комфортной городской среды. ссылка

«Вечерняя Москва». Первым беспилотным транспортом в Москве станут трамваи Власти помогут компании-производителю в обкатке беспилотных трамваев. ссылка

«Вечерняя Москва». Как в Европе: В Москве появятся контейнеры для раздельного сбора мусора Место размещения контейнеров будет обсуждаться с жителями столицы. ссылка

«Вечерняя Москва». Москва стала городом с одной из лучших транспортных систем мира Американская компания опубликовала рейтинг городов мира, в котором столица России обогнала даже Нью-Йорк . ссылка

«Вечерняя Москва». После реконструкции пропускная способность «Лужников» возросла в 10 раз Благодаря изменениям, появившимся после реконструкции, главный московский стадион успешно принял матчи чемпионата мира по футболу. ссылка

«RT». Источник: Персонал одного из корпусов МГУ эвакуирован из-за сообщений об угрозе взрыва Персонал одного из зданий МГУ им. М. Ломоносова эвакуирован из-за обнаруженной записки, в которой содержалось сообщение о минировании. ссылка