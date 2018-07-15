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Обзор московских событий в СМИ за 15 июля
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Обзор московских событий в СМИ за 15 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Известия». Бумажные звездолеты Калуга и Москва сближаются в прямом смысле этого слова — раньше между городами было 150 км, теперь всего 80. ссылка
«Известия». Эксл Роуз тряхнул стариной В Москве сыграл почти «золотой» состав Guns N’Roses. ссылка
«Комсомольская правда». С. Собянин предложил москвичам придумать знак, который установят на ул. Никольская в память о ЧМ-2018 Мэр столицы попросил присылать предложения ему в блог. ссылка
«Московская правда». Два амурских леопарда родились в зоопарке У пары леопардов из Московского зоопарка Николая и Акры родилось потомство. ссылка
«Московская правда». Редкий водный цветок расцвел в Подмосковье Впервые за 90 лет на одном из водоемов на востоке Московской области расцвела кубышка. ссылка
«Московская правда». «Собрание» Д. Якобашвили и М. Якобашвили На площадке частного музея «Собрание», что на ул. Солянка, состоялся первый торжественный прием в рамках открытия музея. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил о начале строительства тоннеля между станциями метро «Юго-Восточная» и «Окская улица» Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что до конца 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию участок от «Некрасовки» до «Косино». ссылка
«Вечерняя Москва». Новый парк появится для жителей Химок В парке будут использованы нескользящая и долговечная плитка, датский сорт газона, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. ссылка
«Вечерняя Москва». Более 100 человек посетили ситуационный центр ЦОДД по случаю Дня московского транспорта Горожане посмотрели, как работают его сотрудники, узнали, что такое интеллектуальная транспортная система. ссылка
«Вечерняя Москва». Поезда будут прибывать на станцию метро «Багратионовская» по измененному режиму Западный вестибюль откроется после реконструкции, а восточный — закроется на ремонт. ссылка
«Вечерняя Москва». Спасатели дежурят на прудах столицы 14 июля сотрудники Российского союза спасателей совместно с сотрудниками МЧС патрулировали пруды столицы, чтобы обезопасить отдыхающих на водных объектах горожан. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Движение на ул. Ильинка будет перекрыто 14 и 15 июля из-за мероприятий в честь закрытия ЧМ-2018 Жаркая погода и ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Москве 15 июля Технический запуск поездов на трех новых станциях Сокольнической линии метро может стартовать в сентябре
Комментарии  Ещё 3 источника 
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