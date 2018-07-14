Обзор московских событий в СМИ за 14 июля

«Коммерсантъ». Топливом заправили банкротство В Москве за особо крупное мошенничество арестовали Игоря Мукана — бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома» . ссылка

«Коммерсантъ». Пожилых россиян пропишут в законе «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт пытаются смягчить пенсионную реформу. ссылка

«Известия» . Пропадающие таланты От переносного атомного генератора до сейфа для сала — чем заняты умы изобретателей со всей страны. ссылка

«Известия». В. Мутко представили Совету по межнациональным отношениям На заседании президиума совета замглавы АП Магомедсалам Магомедов заявил, что успешное проведение ЧМ-2018 внесло вклад в объединение российского народа. ссылка

Газета.Ru . Драка за туалет: польского депутата избили в самолете Польский дипломат, избитый при перелете из Иркутска в Москву, вернулся на родину. ссылка

Комсомольская правда ». Московских руферов задержали на крыше Кудринской высотки Молодые ребята обманули консьержку и полицейских. ссылка

Московская правда ». После окончания ЧМ-2018 в «Лужниках» возобновят строительство После завершения чемпионата мира по футболу 2018 г. на объектах, расположенных на территории спорткомплекса «Лужники», вновь начнутся строительные работы. ссылка

«Московская правда». С 2019 г. открывается онлайн-продажа билетов во все музеи Москвы Сервис электронной продажи билетов заработает в столичных музеях уже в следующем году. ссылка

«Московская правда». Завершена реставрация фасадов доходного дома княгини Р. Бебутовой Здание доходного дома княгини Розы Бебутовой на Рождественском бульваре является объектом культурного наследия и его реконструкция проводилась под строгим контролем специалистов. ссылка

«Московская правда». Роспотребнадзор запретил купание на трех пляжах Москвы Временный запрет введен из-за несоответствия санитарным нормам. ссылка

«Московская правда». 14 и 15 июля закроют участок Филевской линии метро В ближайшие выходные движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена будет приостановлено. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин утвердил проект планировки территорий в районе Марьина Роща Площадь реализации планировки территории составляет 25,2 га. ссылка

«Вечерняя Москва». В течение нескольких месяцев в Москве появится еще 7 км выделенных полос Увеличение количества полос позволит ускорить общественный транспорт на 30%. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал о найденных в Москве фрагментах живописи В павильоне «Физика» специалисты нашли росписи пятидесятых годов, которые были спрятаны под листами фанеры в центральном зале. ссылка

«Вечерняя Москва». В наземном транспорте столицы уберут все турникеты к сентябрю 2018 г. Турникеты не функционируют уже на 80 популярных маршрутах города. ссылка

«Вечерняя Москва». Столичные власти разрабатывают новый тип поезда метро «2020» Новый поезд станет более комфортным для пассажиров. ссылка