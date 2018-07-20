На Московском урбанистическом форуме отметили лучшие городские проекты 

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», церемония награждения лауреатов MUF Community Awards завершила деловую программу урбанфорума. Специальный приз правительства столицы получил парк «Зарядье» и концертный зал «Зарядье». Награду в номинации «Городские выставки» вручили директору Музея Москвы Алине Сапрыкиной. В номинации «Городские технологии» победителем стал проект «Где мои дети». Это приложение, помогающее родителям отслеживать местоположение своих детей. Проект обустройства Хохловской площади, который был реализован КБ «Стрелка», стал лучшим в номинации «Городской дизайн».