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На Московском урбанистическом форуме отметили лучшие городские проекты
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На Московском урбанистическом форуме отметили лучшие городские проекты 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Управа района Восточное Измайлово
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», церемония награждения лауреатов MUF Community Awards завершила деловую программу урбанфорума. Специальный приз правительства столицы получил парк «Зарядье» и концертный зал «Зарядье». Награду в номинации «Городские выставки» вручили директору Музея Москвы Алине Сапрыкиной. В номинации «Городские технологии» победителем стал проект «Где мои дети». Это приложение, помогающее родителям отслеживать местоположение своих детей. Проект обустройства Хохловской площади, который был реализован КБ «Стрелка», стал лучшим в номинации «Городской дизайн».
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