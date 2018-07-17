Власти Москвы определятся с прохождением Юго-Восточной хорды до конца года

"Мы ее уже начали планировать. Уже есть точное понимание связки от Нижегородской улицы до Третьего транспортного кольца, которая в своё время была заложена при строительства ТТК", — рассказал он.

Кроме того, по словам Хуснуллина, Юго-Восточная хорда будет соединена с участком бывшего Четвёртого транспортного кольца. Этот отрезок, напомнил он, не был построен из-за проблем с освобождением участков.

"Мы разложили Юго-Восточную хорду на куски: что мы можем строить и проектировать сегодня, что нужно градостроительно прорабатывать. Эту работу мы завершим до конца года", — заключил он.

Ранее Хуснуллин говорил о том, что Юго-Восточную хорду в Москве могут начать строить в 2020-х годах. Ее протяжённость может составить 18-20 километров.