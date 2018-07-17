Власти Москвы определятся с прохождением Юго-Восточной хорды до конца года 

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы окончательно определятся с тем, как пройдёт Юго-Восточная хорда, до конца этого года, сообщил журналистам на Московском урбанистическом форуме во вторник заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Мы ее уже начали планировать. Уже есть точное понимание связки от Нижегородской улицы до Третьего транспортного кольца, которая в своё время была заложена при строительства ТТК", — рассказал он.
Кроме того, по словам Хуснуллина, Юго-Восточная хорда будет соединена с участком бывшего Четвёртого транспортного кольца. Этот отрезок, напомнил он, не был построен из-за проблем с освобождением участков.
"Мы разложили Юго-Восточную хорду на куски: что мы можем строить и проектировать сегодня, что нужно градостроительно прорабатывать. Эту работу мы завершим до конца года", — заключил он.
Ранее Хуснуллин говорил о том, что Юго-Восточную хорду в Москве могут начать строить в 2020-х годах. Ее протяжённость может составить 18-20 километров.