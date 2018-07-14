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Строительство моста через шлюз на Северо‑Западной хорде в Москве завершат к концу 2019 г
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Строительство моста через шлюз на Северо‑Западной хорде в Москве завершат к концу 2019 г 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве к концу 2019 года планируется завершить строительство моста через шлюз на Северо-Западной хорде, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«На самом деле сегодня хорда (Северо-Западная — ред.) уже завершена. Просто так как этот участок через канал имени Москвы был достаточно узким, мы приняли решение, что необходимо построить еще дополнительный мостовой переход. Мы сейчас начали этот участок строить. Я думаю, это дополнительное улучшение пропускной способности Северо-Западной хорды мы сделаем где-то к концу 2019 года», — сказал Хуснуллин.
Северо-Западная хорда — новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 79 километров. Трасса соединит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.
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