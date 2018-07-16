Еще один мост появится в составе Северо-Западной хорды до конца 2019 года

Строительство моста через канал имени Москвы в составе Северо-Западной хорды планируется завершить до конца 2019 года. Об этом представителям СМИ сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Работы по строительству дорог Северо-Западной хорды фактически закончены. Но для улучшения дорожного трафика было принято решение о строительстве дополнительного моста через канал имени Москвы в районе шлюзов, — сказал Хуснуллин.

Чиновник уточнил, что новая скоростная хорда улучшит дорожную ситуацию на ТТК, МКАД, Садовом кольце, а также на Ленинградском и Волоколамском шоссе. (мю)