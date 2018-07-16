Ещё
Еще один мост появится в составе Северо-Западной хорды до конца 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще один мост появится в составе Северо-Западной хорды до конца 2019 года 

Управа района Аэропорт города Москвы 16 июля 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Строительство моста через канал имени Москвы в составе Северо-Западной хорды планируется завершить до конца 2019 года. Об этом представителям СМИ сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Работы по строительству дорог Северо-Западной хорды фактически закончены. Но для улучшения дорожного трафика было принято решение о строительстве дополнительного моста через канал имени Москвы в районе шлюзов, — сказал Хуснуллин.
Чиновник уточнил, что новая скоростная хорда улучшит дорожную ситуацию на ТТК, МКАД, Садовом кольце, а также на Ленинградском и Волоколамском шоссе. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Рядом со станцией метро «Тимирязевская» появится висячая оранжерея Памятник ополченцам установят на 2-й Песчаной Мемориальную доску Борису Васильеву установят на одном из домов по Часовой
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог150
Погиб Тагир Вагапов45
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня1
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца119
США пригрозили России новыми санкциями253
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение