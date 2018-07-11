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Вешняковскую улицу теперь украшает декоративная подсветка
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Вешняковскую улицу теперь украшает декоративная подсветка 

Управа района Вешняки 11 июля 2018
Фото: Управа района Вешняки
В конце мая мэр столицы Сергей Собянин пообещал вешняковцам празднично оформить одну из центральных улиц района.
С просьбой об уличном декоративном освещении к градоначальнику обратилась местная жительница Ольга Попова. Глава города пообещал сделать в Вешняках красивую подсветку, чтобы здесь появилась «своя» Тверская.
Мэр предложил жителям путём голосования самим определить, какую именно улицу украсить — Вешняковскую, Юности или Новогиреевский путепровод. В результате подавляющее большинство жителей проголосовало за Вешняковскую. Уже в середине июня начался монтаж архитектурно-художественной подсветки самой улицы и её продолжения — Вешняковской эстакады.
Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Михалёв заявил, что, по данным Объединённой энергетической компании, все работы уже завершены.
На Вешняковской украсили подсветкой 80 опор, на эстакаде — 36. Теперь по вечерам подсветка «оживляет» район, делая его более праздничным. Ещё одно поручение мэра в Вешняках исполнено!
В прошлом месяце благодаря мэру Москвы наш район получил новые автобусные остановки и удобный маршрут автобуса, теперь появилась архитектурно-художественная подсветка улицы, уже в августе ждём плоскостную парковку на улице Юности, а к началу осени — открытие музыкальной школы.
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