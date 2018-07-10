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Станция «Алма-Атинская» будет работать до 03:00 в ночь на 12 июля
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Станция «Алма-Атинская» будет работать до 03:00 в ночь на 12 июля 

Управа района Братеево города Москвы 11 часов назад
Фото: Братеево
Метрополитен по всей Москве будет открыт до 03:00 в ночь на четверг, 12 июля. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.
Изменения в работе столичной подземки связаны с тем, что в столице пройдет полуфинал Чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники». Начнется матч в 21:00.
По словам главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, меры по продлению режима работы столичного метрополитена позволят болельщикам, которые смотрят матчи на стадионах, в баре или в гостях добраться домой быстро и удобно.
При этом в столице также будут работать и автобусы-шаттлы с литерой S и Московское центральное кольцо.
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