Станция «Алма-Атинская» будет работать до 03:00 в ночь на 12 июля

Метрополитен по всей Москве будет открыт до 03:00 в ночь на четверг, 12 июля. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы

Изменения в работе столичной подземки связаны с тем, что в столице пройдет полуфинал Чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники». Начнется матч в 21:00.

По словам главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, меры по продлению режима работы столичного метрополитена позволят болельщикам, которые смотрят матчи на стадионах, в баре или в гостях добраться домой быстро и удобно.

При этом в столице также будут работать и автобусы-шаттлы с литерой S и Московское центральное кольцо.