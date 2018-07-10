Собянин открыл новый парк

Сергей Собянин во вторник открыл новый парк "Братеевская пойма". Об этом сообщает агентство "Москва".
Мэр Москвы осмотрел бейсбольную площадку. Собянин отметил, что теперь в парке, помимо нее, есть волейбольное и футбольное поля, а также площадка для воркаута.
"Вообще это спортивный парк, один из лучших спортивных парков Москвы. 80 гектаров благоустроенного пространства. Помимо этого рядом еще каскадные пруды — там порядка 50 гектаров. Вообще, площадь сопоставимая с Парком Горького, но насыщенная спортивными первоклассными сооружениями", — сказал Собянин.