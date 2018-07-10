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С. Собянин открыл новый городской парк «Братеевская пойма»
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С. Собянин открыл новый городской парк «Братеевская пойма» 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской парк «Братеевская пойма», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
В ходе осмотра территории нового парка мэр посетил бейсбольную игру, площадка для которой теперь работает в парке.
«Помимо бейсбольного поля здесь много чего еще: и волейбольное, и футбольное поле, площадки для воркаута. Вообще это спортивный парк, один из лучших спортивных парков Москвы. 80 га благоустроенного пространства. Помимо этого рядом еще каскадные пруды — там порядка 50 га. Вообще, площадь сопоставимая с Парком Горького, но насыщенная спортивными первоклассными сооружениями», — сказал С. Собянин.
На бейсбольном поле шла игра команд юниоров. Вице-президент Федерации бейсбола России Вадим Ветров, присутствующий при этом, поблагодарил мэра за новую спортивную площадку и отметил высокие результаты московских команд.
«Поле, надеюсь, поможет вам добиться новых успехов. Но вы и так неплохо играете», — ответил С. Собянин спортсменам.
Агентство «Москва»: последние новости
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