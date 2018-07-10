С. Собянин открыл новый городской парк «Братеевская пойма»

В ходе осмотра территории нового парка мэр посетил бейсбольную игру, площадка для которой теперь работает в парке.

«Помимо бейсбольного поля здесь много чего еще: и волейбольное, и футбольное поле, площадки для воркаута. Вообще это спортивный парк, один из лучших спортивных парков Москвы. 80 га благоустроенного пространства. Помимо этого рядом еще каскадные пруды — там порядка 50 га. Вообще, площадь сопоставимая с Парком Горького, но насыщенная спортивными первоклассными сооружениями», — сказал С. Собянин.

На бейсбольном поле шла игра команд юниоров. Вице-президент Федерации бейсбола России Вадим Ветров , присутствующий при этом, поблагодарил мэра за новую спортивную площадку и отметил высокие результаты московских команд.

«Поле, надеюсь, поможет вам добиться новых успехов. Но вы и так неплохо играете», — ответил С. Собянин спортсменам.