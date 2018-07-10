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Обновленный парк открыли в Южном округе
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Обновленный парк открыли в Южном округе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 10 июля 2018
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парк «Братеевская пойма» открылся после реконструкции. Обновленную территорию осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника здесь обустроили бейсбольное, волейбольное, футбольные и мини-футбольное поля, площадку для воркаута и паркура, скейтпарк и многое другое для занятия спортом.
Благоустройство началось в июле 2017 года. Фактически за 10 месяцев парк полностью преобразился в настоящую зону активного отдыха. Каким будет парк, выбирали сами москвичи на портале «Активный гражданин».
Причем кроме спортивных развлечений, в «Братеевской пойме» появились детские площадки, зоны тихого отдыха, беседки для пикника и даже открытый солярий.
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