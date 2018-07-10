Обновленный парк открыли в Южном округе

Сергей Собянин. Парк «Братеевская пойма» открылся после реконструкции. Обновленную территорию осмотрел мэр Москвы

По словам столичного градоначальника здесь обустроили бейсбольное, волейбольное, футбольные и мини-футбольное поля, площадку для воркаута и паркура, скейтпарк и многое другое для занятия спортом.

Благоустройство началось в июле 2017 года. Фактически за 10 месяцев парк полностью преобразился в настоящую зону активного отдыха. Каким будет парк, выбирали сами москвичи на портале «Активный гражданин».

Причем кроме спортивных развлечений, в «Братеевской пойме» появились детские площадки, зоны тихого отдыха, беседки для пикника и даже открытый солярий.