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Москву засадили деревьями из Германии
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Москву засадили деревьями из Германии 

Мослента 12 часов назад
Фото: ТАСС
Столичным коммунальщикам приходится закупать взрослые деревья для высадки из питомников Германии, так как в отечественных пока нет крупномеров старше 20 лет. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты исследовали, какие деревья на Тверской улице и Садовом кольце сразу будут цвести и радовать горожан. Выяснилось, если мы высадим 10-12-летние деревья, то придется долго ждать их роста, цветения. Поэтому город закупил 35-45-летние крупномеры», — сказал он.
По словам Бирюкова, деревья выращиваются в питомниках по особой технологии, с периодической пересадкой и ростом корня в клубке. Все иностранные деревья прижились в столице. Чиновник также отметил, что у отечественных питомников пока что нет таких крупномеров. Однако молодые деревья в возрасте до 20 лет город покупает в российских питомниках.
В июне стало известно, что весной текущего года озеленили более двух тысяч столичных дворов. За этот период в Москве появилось 330 тысяч новых деревьев и кустарников.
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