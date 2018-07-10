В «Сокольниках» провели презентацию проекта «Московское долголетие» для немецкой делегации

Презентация мероприятий по программе «Московское долголетие» состоялась на территории парка «Сокольники».

Как сообщили в пресс-службе парка «Сокольники», руководство парка, представители департамента труда и соцзащиты населения Москвы , а также УСЗН ВАО встретили иностранных гостей на главном входе. Гости из Германии смогли посмотреть, как проходят занятия по одним из направлений проекта в области физкультуры и спорта, оздоровительных практик. Для берлинских специалистов провели обзорную экскурсию по историческим местам парка «Сокольники». Немцы были поражены продуктивной работой по привлечению участников к проекту «Московское долголетие».

Благодаря презентации «Московского долголетия» в парке «Сокольники» зарубежные гости получили возможность в будущем в собственной практике применять методы по социальной адаптации граждан преклонного возраста.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».