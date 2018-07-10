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В «Москва-Сити» установили необычный монумент
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Скульптуру британского автора Юнуса Сафардиара установили в «Москва-Сити» 

Москва24 13 часов назад
Фото: Фото: stroi.mos.ru
Монумент британского автора Юнуса Сафардиара установили на открытой площадке перед Башней "Восток" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
Скульптура состоит из множества бронзовых сфер, которые образуют единое целое, и по своей форме напоминает спустившееся на землю зеркальное облако. Ее установка приурочена к ЧМ-2018. По словам автора, этот культурный проект призван показать единство культур и ценностей мира.
Работы Юнуса Сафардиара хранятся в галереях многих стран: в Российской Академии Художеств (Санкт-Петербург), в Boca-Raton Sculpture Park (США), в ABN AMRO Collection (Великобритания), а также в коллекциях многих знаменитостей, в том числе, в личной коллекции музыканта Пола Маккартни.
В начале строительства Московского делового центра 20 лет назад по заказу заслуженного архитектора России Бориса Тхора, Сафардиар изготовил из высокотехнологичного полимера первый кирпич для церемонии закладки фундамента "Москва-Сити".
Теперь его монументальное произведение станет первой скульптурой, установленной в пространстве Башни "Федерация".
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