В «Москва-Сити» установили необычный монумент

Скульптуру британского автора Юнуса Сафардиара установили в «Москва-Сити»

Монумент британского автора Юнуса Сафардиара установили на открытой площадке перед Башней "Восток" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Скульптура состоит из множества бронзовых сфер, которые образуют единое целое, и по своей форме напоминает спустившееся на землю зеркальное облако. Ее установка приурочена к ЧМ-2018. По словам автора, этот культурный проект призван показать единство культур и ценностей мира.

В начале строительства Московского делового центра 20 лет назад по заказу заслуженного архитектора России Бориса Тхора, Сафардиар изготовил из высокотехнологичного полимера первый кирпич для церемонии закладки фундамента "Москва-Сити".

Теперь его монументальное произведение станет первой скульптурой, установленной в пространстве Башни "Федерация".