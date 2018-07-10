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«Аэроэкспресс» изменит расписание
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«Аэроэкспресс» временно изменит расписание 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
"Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении временно меняет расписание, сообщается на официальном сайте компании.
В ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20 и с 20 на 21 июля будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. Поезда в 00:30 из Москвы отправятся в 00:32 и прибудут в Шереметьево в 01:18. Поезда в 00:30 из Шереметьево отправятся на 13 минут позже и прибудут на Белорусский вокзал в 01:18.
Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 21 июля, некоторые рейсы будут отменены. Утром 22 июля произойдет отмена поездов отправлением в 05:30 и 06:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 05:00 из Шереметьево.
График движения поездов изменят в связи с проведением плановых работ по вводу в эксплуатацию остановочного пункта Окружная.
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