Несколько улиц Курска перекроют из-за ремонтных работ

Курске из-за ремонтных работ ограничат движение по нескольким улицам.

Так, на время ремонта теплосетей с 8.00 до 21.00 21 июля будет закрыт проезд по улице Нижняя Набережная (на участке от дома № 50 до улицы Володарского).

Из-за ремонта ливневой канализации с 23 по 29 июля будет запрещено движение транспорта по улице Кирова — в районе дома № 12 по улице Ленина.

Кроме того, из-за демонтажа участка теплосети с 8.00 до 15.00 с 23 по 27 июля будет закрыто движение автомобилей на участке от дома № 10 до дома № 21по улице Нижняя Луговая.