Ещё
Несколько улиц Курска перекроют из-за ремонтных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько улиц Курска перекроют из-за ремонтных работ 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Курске из-за ремонтных работ ограничат движение по нескольким улицам.
Так, на время ремонта теплосетей с 8.00 до 21.00 21 июля будет закрыт проезд по улице Нижняя Набережная (на участке от дома № 50 до улицы Володарского).
Из-за ремонта ливневой канализации с 23 по 29 июля будет запрещено движение транспорта по улице Кирова — в районе дома № 12 по улице Ленина.
Кроме того, из-за демонтажа участка теплосети с 8.00 до 15.00 с 23 по 27 июля будет закрыто движение автомобилей на участке от дома № 10 до дома № 21по улице Нижняя Луговая.
АиФ: последние новости
В Липецке на неделю перекроют улицу Ленина В московском метро можно будет рассчитываться безналично По понедельникам парковая зона Воронежского зоопарка будет закрыта
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста928
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Умерла Мария Спивак13
Фото кабинета Медведева удивило россиян115
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение