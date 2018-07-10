24 года назад состоялось открытие станции «Алтуфьево»

Она стала 150-й на карте Московского метрополитена.

В первоначальном проекте фигурировало название «Череповецкая». Но оно так и ушло в архив.

Станция неглубокого залегания — всего 9 метров.

— Свод станции, выполненный из монолитного железобетона, опирается на «стены в грунте». В его нишах размещены светильники. Нижняя часть путевых стен облицована черным мрамором. Платформа выложена серым и черным гранитом, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов

«Алтуфьево» — конечная станция северного радиуса Серпуховско-Тимирязевской линии. Она же — самая северная станция метро Москвы

Пассажиропоток станции — около шестидесяти тысяч пассажиров в сутки.