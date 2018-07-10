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24 года назад состоялось открытие станции «Алтуфьево»
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24 года назад состоялось открытие станции «Алтуфьево» 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Она стала 150-й на карте Московского метрополитена.
В первоначальном проекте фигурировало название «Череповецкая». Но оно так и ушло в архив.
Станция неглубокого залегания — всего 9 метров.
— Свод станции, выполненный из монолитного железобетона, опирается на «стены в грунте». В его нишах размещены светильники. Нижняя часть путевых стен облицована черным мрамором. Платформа выложена серым и черным гранитом, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов.
«Алтуфьево» — конечная станция северного радиуса Серпуховско-Тимирязевской линии. Она же — самая северная станция метро Москвы.
Пассажиропоток станции — около шестидесяти тысяч пассажиров в сутки.
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