Традиционно он пройдёт в Центральном парке. Восьмой международный фестиваль ландшафтного искусства «Город — Сад» пройдёт в воронежском Центральном парке с 30 августа по 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии в понедельник, 9 июля. В парке организуют несколько фестивальных площадок: конкурсные сады, в том числе детские и флористические экспозиции, арт-объекты, плодово-овощные объекты. Кроме того, появится большая зона «Грин», где разместят маркет, фудкорт и зону отдыха. Почётными гостями фестиваля станут мастера из Великобритании, Франции, Италии. Приём заявок на участие в четырехдневном фестивале «Город — сад» и эскизов выставочной экспозиции уже стартовал. До 20 июля их можно отправить по почте: gorodsad-vrn@yandex.ru. Выставка-ярмарка «Город — сад» впервые прошла в Воронеже в 2010 году. В 2017 году она стала самой массовой за всю историю проведения и собрала 220 тыс. человек. Седьмой фестиваль «Город-сад» проходил в Центральном парке с 7 по 10 сентября. Что увидели воронежцы и гости города на выставке ландшафтного дизайна, читайте в материале «Вести-Воронеж». Чем запомнился фестиваль-2017, смотрите здесь. В 2018 году стоимость разработки концепции фестиваля «Город-сад» составила всего 2 млн рублей, что на треть меньше, чем годом ранее. Дарья Крымова