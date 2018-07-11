В парках Москвы установили павильоны, рассказывающие о благоустройстве 

МОСКВА, 11 июл — РИА Недвижимость. Интерактивные павильоны «Конструктор комфорта» появились в столичных парках в преддверии Московского урбанистического форума, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.
"Инсталляции рассказывают о результатах работы комплекса городского хозяйства Москвы по созданию комфортной городской среды за последние 7 лет", — отмечается в нем.
Как добавляется в материалах, экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками.
"Стоит прикоснуться к стене рукой, как город заиграет яркими красками и оживет: зажурчит вода в фонтане, поплывет кораблик и зажгутся уличные фонари", — говорится в сообщении.
Интерактивные инсталляции работают с 10 по 23 июля в трех парках Москвы: на ВДНХ, в Парке Горького и Парке Победы на Поклонной горе. Павильоны можно посетить бесплатно ежедневно с 11:00 до 21:00.
Московский урбанистический форум — это международный конгресс, который объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан. В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.