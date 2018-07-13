На западе Москвы завершили благоустройство парка 50-летия Октября 

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, по просьбе местных жителей было сделано несколько дополнительных входных групп в парк, в том числе для родителей с колясками, а также для маломобильных граждан. Помимо этого, была увеличена площадь спортивных и детских площадок. На территории парка дополнительно высадили около 400 деревьев и 5 тысяч кустарников, обустроили порядка 200 тысяч квадратных метров газона и около 7 тысяч квадратных метров цветников. Кроме того, в парке появился скалодром, скейт-парк, беговая и велосипедная дорожки.