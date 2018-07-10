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Иностранцев впечатлил столичный метрополитен
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Иностранцев впечатлил столичный метрополитен 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Футбольные болельщики из других стран не устают в соцсетях восторгаться нашим метро.
Иностранные туристы с удовольствием посещают экскурсии, знакомятся с историей станций и делают фото на память.
— Московское метро дарит мне жизнь, — пишет в Твиттере Нканьез Кунбекая, побывавший на «Киевской» Кольцевой линии.
— Я испытал здесь настоящий культурный шок и восторг! — Экскурсовод сказал, что нужно потереть собаке нос на удачу, жаль, я не знал этого до матча, — сокрушается немец Мартин Бирих, выложивший снимок с «Площади Революции».
РЕЙТИНГ ЛИНИЙ
Иностранные болельщики назвали лучшие станции Московского метрополитена. Самой красивой на Coкольнической линии они признали «Комсомольскую», на Кольцевой — «Таганскую», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Замоскворецкой — «Маяковскую», а на Таганскo-Краснопресненской — «Пушкинскую».
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