Иностранцев впечатлил столичный метрополитен

Футбольные болельщики из других стран не устают в соцсетях восторгаться нашим метро.

Иностранные туристы с удовольствием посещают экскурсии, знакомятся с историей станций и делают фото на память.

— Московское метро дарит мне жизнь, — пишет в Твиттере Нканьез Кунбекая, побывавший на «Киевской» Кольцевой линии.

— Я испытал здесь настоящий культурный шок и восторг! — Экскурсовод сказал, что нужно потереть собаке нос на удачу, жаль, я не знал этого до матча, — сокрушается немец Мартин Бирих, выложивший снимок с «Площади Революции».

РЕЙТИНГ ЛИНИЙ

Иностранные болельщики назвали лучшие станции Московского метрополитена. Самой красивой на Coкольнической линии они признали «Комсомольскую», на Кольцевой — «Таганскую», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Замоскворецкой — «Маяковскую», а на Таганскo-Краснопресненской — «Пушкинскую».