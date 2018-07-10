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Для жителей города проведут «День без турникетов»
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Акция «День без турникетов» пройдет в Москве в июле 

Москва24 14 часов назад
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Акция "День без турникетов" пройдет в столице с 19 по 21 июля, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, узнать об истории заводов, посетить их музеи и увидеть, как создается современная инновационная продукция.
Акция "День без турникетов" проходит в Москве каждый год. Промышленные предприятия столицы открывают свои цеха для всех желающих. На экскурсиях участники знакомятся с историей и современным состоянием московской промышленности, а на некоторых предприятиях могут даже поучаствовать в производственном процессе (например, собрать микросхемы, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое).
В 2018 году акция "День без турникетов" уже проходила 11–12 мая. В ней приняли участие более 70 предприятий. Свои двери впервые открыли, в частности, компания "Инвитро", Государственный НИИ авиационных систем, ООО "Лукойл ЭПУ Сервис", компания "Механика", ЦНИТИ "Техномаш".
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