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Улыбки и настроение: Собянин сравнил сегодняшнюю Москву с 2010 годом
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Улыбки и настроение: Собянин сравнил сегодняшнюю Москву с 2010 годом 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Градоначальник признался, что «с напряжением» думает о том, что было бы, если бы чемпионат мира по футболу проводили в столице в 2010 году — до начала благоустройства.
"Я думаю, что в Москве было бы меньше улыбок, меньше хорошего настроения и атмосфера была бы иной", — отметил мэр.
При этом Собянин подчеркнул, что все преобразования в Москве делаются не для каких-то мероприятий, а для людей, живущих в городе.
"Мы создаём атмосферу доброжелательности, любви к городу. И, конечно, в такой атмосфере можно проводить любые мероприятия, в том числе с десятками, сотнями тысяч гостей, которые приехали сегодня в Москву", — пояснил мэр.
Собянин напомнил, что Никольская улица, ставшая неофициальной главной улицей болельщиков со всего мира, до благоустройства была заставлена автомобилями, слабо совещалась, а фасады зданий обветшали. Работники кафе опасались, что благоустройство убьет их бизнес, но сейчас он только процветает, подчеркнул Собянин. «Количество пешеходов на улицах после благоустройства вырастает в три-четыре раза», — приводит слова мэра "Интерфакс".
"Моя улица" — часть системных преобразований города, включающих не только благоустройство, но и развитие здравоохранения, образования, развития транспортной сети, отметил Собянин. Программа благоустройства, по его словам, сконцентрировала различные направления преобразований: упорядочение рекламного пространства и розничной торговли, снятие проводов, заслонявших небо, реставрация исторических фасадов, освещение улиц и озеленение.
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