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Около 380 км дорог планируется построить в Москве до конца 2021 г.
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Около 380 км дорог планируется построить в Москве до конца 2021 г. 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Около 380 км дорог планируется построить в Москве до конца 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. «С 2018 г. до конца 2021 г. в столичном регионе планируется построить около 380 км дорог и порядка 100 тоннелей, мостов и эстакад. Дорожное строительство остается одним из драйверов развития городских территорий и важной составляющей московского транспортного узла. В тот район, куда приходит новая дорога, приходят и инвестиции, начинается активное строительство жилья и инфраструктуры», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина. Глава Стройкомплекса подчеркнул, что большая часть адресной инвестиционной программы Москвы направляется на развитие транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что за последние семь лет в Москве было реконструировано и построено около 700 км дорог, что составляет 16% от существующей дорожной сети. Кроме того, ввели в эксплуатацию 199 различных транспортных сооружений, что составляет 30% от существующих объектов и 199 пешеходных переходов. Также за это время было реконструировано 14 транспортных развязок на МКАД и девять вылетных магистралей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Евгений Дитрих и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла.
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