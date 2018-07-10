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Более 260 км железнодорожных путей построят в Московском регионе к 2023 г.
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Более 260 км железнодорожных путей построят в Московском регионе к 2023 г. 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Более 260 км железнодорожных путей построят в московском регионе к 2023 г., сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве и всем столичном регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годы сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным. Для этого к 2023 г. будет построено 263 км железнодорожных путей и шесть новых станций», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
М. Хуснуллин напомнил, что с 2010 по 2017 гг. протяженность построенных путей на радиальных направлениях увеличилась на 45 км. «Было открыто движение по участку железной дороги „Москва-Крюково“ Октябрьского направления. Теперь жителям Зеленограда стало намного легче добираться в центральную часть города», — отметил заместитель мэра.
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