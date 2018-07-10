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В конце июля благоустройство парка в ЮЗАО завершится
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В конце июля благоустройство парка в ЮЗАО завершится 

Управа района Южное Бутово 15 часов назад
Фото: Управа района Южное Бутово
В конце июля после масштабной реконструкции откроет свои двери парк «Южное Бутово». Это примерно 140 га, из них 20 — водная гладь. По обе стороны шести прудов появятся пешеходные дорожки общей протяженностью около 15 километров.
В парке создано более 50 спортивных и досуговых комплексов, на территории которых гости парка смогут заниматься разными видами спорта. Кроме того, в новом парке появится порядка 30 пикниковых зон и еще 250 парковочных мест для автомобилистов.
По просьбам жителей в парке будут оборудованы футбольные и волейбольные поля, места для проведения мероприятий и концертных программ.
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