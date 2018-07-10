Собянин рассказал о создании транспортного каркаса Москвы

«Рязанская» — крупнейший транспортно-персадочный узел столицы — еще не достроена. В будущем здесь появится торговый центр, офисы и паркинг. Но уже сейчас проект выглядит более чем амбициозно. ТПУ сможет обслуживать 400 тысяч пассажиров в сутки — примерно столько же человек сегодня проходит через площадь трех вокзалов. Объединит четыре вида транспорта — наземный, железнодорожный, метро и МЦК. И, в конечном счете, разгрузит Рязанку. Оценить перспективы развития приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские центральные диаметры — один из крупнейших проектов. МЦД позволит соединить пока разрозненные радиальные направления железной дороги. По образовавшимся диаметрам можно будет проехать без пересадок через всю Москву, и дальше — в Подмосковье. Пока речь идёт о шести направлениях — это 430 километров и 211 станций. С них можно будет пересаживаться и на подземное метро. Тем более что на линиях МЦД будут действовать те же билеты и льготы, что в подземке.

К завершению близится реконструкция трех радиальных направлений МЖД. На Ярославском и Горьковском модернизируют платформы, пешеходные мосты и тоннели. За счёт этого удастся увеличить число проходящих составов. В часы пик интервал между поездами составит менее 4 минут. Плотнее станет расписание и на Курском направлении. Уже в этом году здесь готовятся сдать железнодорожный мост через реку Пахру.

Наращивают темпы и московские метростроители. Запущенная программа строительства столичной подземки, отметил мэр, стала самой масштабной за всю историю. За последние 7 лет проложено более 120 километров путей, открыты 64 новые станции. А благодаря МЦК метро стало еще доступней. После завершения основного этапа работ рядом с подземкой будут жить 95% москвичей.

"Метро Москвы увеличится почти в два раза. Строится новое радиальное направление железной дороги, новые магистральные пути. Создается проект МЦД, в результате которого наземное и подземное метро Москвы будет около 1000 километров", — указал Собянин.

Удобней передвигаться и автомобилистам. Транспортные развязки и вылетные магистрали стали шире, логичней. В ближайшие годы в городе проложат еще порядка 500 километров дорог. И это не считая Центральной кольцевой автодороги. ЦКАД позволит окончательно освободить столицу от грузового транзита. Планов много, но все они, отметил в ходе совещания мэр, абсолютно реальные. Новый транспортный каркас позволит сделать Москву не только одной из самых удобных столиц, но и самых скоростных.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр».