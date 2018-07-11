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Протяженность линий столичного метро достигнет 630 км
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Протяженность линий столичного метро достигнет 630 км 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
В настоящее время в Москве ведутся планировка, проектирование и строительство порядка 200 км новых линий метрополитена. Об этом говорится на официальном портале столичной мэрии.
Если эти планы будут реализованы, протяженность подземных путей метро в 2023 году составит 555 км, а к 2027 году — 630 км. В результате рядом с метро будут жить 95% жителей столицы,
С 2011 года в Москве было проложено 120,6 километра путей метро, напоминается в сообщении. Рабочие метростроя возвели 64 новые станции, три вестибюля и семь электродепо метрополитена и МЦК. Благодаря этому подземка оказалась в шаговой доступности для трех миллионов москвичей.
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