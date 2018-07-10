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В Москве покажут ретро-автомобили
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В Москве в день транспорта пройдет выставка ретро-автомобилей 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Экстрим-шоу, а также выставку новых и ретро-автомобилей организуют в Москве на ВДНХ в день московского транспорта 14 июля, тематические мероприятия к празднику и концерты проведут также в Парке Победы на Поклонной горе и в "Сокольниках", сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.
День московского транспорта отпразднуют в столице 14 июля второй раз в истории города. По предварительным оценкам, в разных праздничных мероприятиях может принять участие около 100 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пригласил москвичей поучаствовать в празднике.
"На ВДНХ пройдут экстрим-шоу и выставка новых и ретро-моделей наземного транспорта. Здесь установят образцы подвижного состава общественного транспорта, такси и каршеринга, а также машин и мотоциклов ГИБДД", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Экстрим-шоу состоится на Октябрьской площади ВДНХ напротив павильона № 75, в нем примут участие пилотажная группа "Каскад" столичного управления ГИБДД и команды по мотофристайлу. Своё мастерство также продемонстрируют спортсмены мототриала и стантрайдинга. Помимо этого, на ВДНХ откроется площадка молодёжного совета Транспортного комплекса.
"В Парке Победы на Поклонной Горе разместятся основные локации молодёжного совета Транспортного комплекса — фотовыставка "Транспорт глазами молодёжи" и точка раздачи мороженого. Здесь будут организованы танцевальные баттлы и уличные танцы на открытой площадке, праздничный концерт и квест "Помощник Москвы. Будут работать мобильная точка проката "Велобайка", площадка для велосипедистов, роллеров, состоятся костюмированный шоу-заезд на роликах и показательные велотриал-шоу. Волонтёры примут участие в создании азбуки транспортных достижений столицы", — рассказали в мэрии.
На Поклонной горе откроется площадка Фонда доктора Рошаля, где будет организован мастер-класс от паралимпийцев "Травма — не приговор!", состоится презентация программы Фонда Рошаля по безопасности детей и откроется полевая кухня.
Семейную программу подготовили в парке "Сокольники", где откроют детско-юношескую интерактивную зону "Азбука безопасности", на которой юных москвичей ждут обучающие викторины, "экзамены" на знание правил дорожного движения с выдачей детских водительских удостоверений. Практические навыки можно будет отработать на автодроме — безопасной учебной трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.
Кроме того, в Сокольниках пройдут мини-турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и игре на автосимуляторах. Гостей площадки встретит робот Метроша, а музыкальное сопровождение на сцене обеспечат артисты проекта "Музыка в метро", которые исполнят детские песни.
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