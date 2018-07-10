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Собаку затянуло в тоннель столичного метро
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Собаку затянуло в тоннель столичного метро 

Москва24 15 часов назад
Фото: Москва24
На станции московского метро «Ховрино» мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы достать из тоннеля собаку, которую на поводке затянуло поездом. По данному факту проводится проверка, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Как сообщается, 9 июля на станции «Ховрино» нетрезвый мужчина с собакой на поводке вошел в вагон, однако двери закрылись до того, как животное успело зайти в поезд. Поводок зажало дверьми, а животное осталось на перроне. Собаку потащило в тоннель за поездом, который начал движение.
43-летний житель Ростовской области, увидев произошедшее, спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель за животным.
После срабатывания устройства контроля прохода в тоннель, мужчина самостоятельно забрался на платформу.
На хозяина собаки оформили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
В каком состоянии находится животное, не сообщается.
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