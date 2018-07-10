Столицу заполонили пешеходы

Москву заполонили пешеходы

Число пешеходов на благоустроенных улицах Москвы увеличилось в три-шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, передает РИАМО.

«Качественное общественное пространство, созданное Москве, стало местом проведения множества праздников и фестивалей, крупнейшим из которых является фестиваль болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 2010 года на 70 процентов выросло число туристов в столице. Также на благоустроенных общественных пространствах стало на 37 процентов меньше ДТП, а скорость движения транспорта увеличилась на семь процентов.

В пресс-службе напомнили, что с 2011 по 2017 годы в столице благоустроили 327 улиц общей протяженностью 311 километров. В рамках программы заменили покрытие тротуаров на плитку, обновили асфальтобетонное покрытие, установили более 11 тысяч опор уличного освещения, отремонтировали более трех тысяч фасадов зданий. Кроме того, заменили городские инженерные коммуникации, высадили более 12 тысяч деревьев и 257 тысяч кустарников.