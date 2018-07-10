Ещё
Столицу заполонили пешеходы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву заполонили пешеходы 

Мослента 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Число пешеходов на благоустроенных улицах Москвы увеличилось в три-шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, передает РИАМО.
«Качественное общественное пространство, созданное Москве, стало местом проведения множества праздников и фестивалей, крупнейшим из которых является фестиваль болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.
Помимо этого, с 2010 года на 70 процентов выросло число туристов в столице. Также на благоустроенных общественных пространствах стало на 37 процентов меньше ДТП, а скорость движения транспорта увеличилась на семь процентов.
В пресс-службе напомнили, что с 2011 по 2017 годы в столице благоустроили 327 улиц общей протяженностью 311 километров. В рамках программы заменили покрытие тротуаров на плитку, обновили асфальтобетонное покрытие, установили более 11 тысяч опор уличного освещения, отремонтировали более трех тысяч фасадов зданий. Кроме того, заменили городские инженерные коммуникации, высадили более 12 тысяч деревьев и 257 тысяч кустарников.
Мослента: последние новости
Москву засадили деревьями из Германии Центр Москвы перекроют после матча России и Хорватии Москву разуплотнят
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России115
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию962
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение