Ещё
ЦППК назначила 38 ночных поездов на девяти направлениях МЖД для болельщиков матча Хорватия-Англия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦППК назначила 38 ночных поездов на девяти направлениях МЖД для болельщиков матча Хорватия-Англия 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе перевозчика.
«АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» назначит 38 дополнительных пригородных поездов с 11 на 12 июля специально для зрителей вечернего матча чемпионата мира по футболу, который начнется в 21:00 (матч состоится между сборными Хорватии и Англии на стадионе «Лужники» — прим. Агентства «Москва»). Электропоезда будут курсировать до 3:00 на девяти направлениях Московской железной дороги», — сообщили в пресс-службе ЦППК.
В пресс-службе отметили, что это сделано для того, чтобы болельщики могли быстро и безопасно добраться до дома после окончания игры.
«Дополнительные поезда будут курсировать на Курско-Рижском, Горьковском, Ярославском, Казанском, Киевском, Савеловском, Белорусском и Павелецком направлениях», — пояснили в пресс-службе ЦППК.
Агентство «Москва»: последние новости
Девять автобусных маршрутов изменились в Москве после запуска нового участка Северо-Западной хорды «Москино» покажет 17-24 июля картины-номинанты на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» С.Собянин: Московское метро станет в три раза больше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог203
Немец устроил дебош в центре Петербурга41
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA161
Проценты по кредитам перейдут по наследству156
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение