ЦППК назначила 38 ночных поездов на девяти направлениях МЖД для болельщиков матча Хорватия-Англия

«АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» назначит 38 дополнительных пригородных поездов с 11 на 12 июля специально для зрителей вечернего матча чемпионата мира по футболу, который начнется в 21:00 (матч состоится между сборными Хорватии Англии на стадионе «Лужники» — прим. Агентства «Москва»). Электропоезда будут курсировать до 3:00 на девяти направлениях Московской железной дороги», — сообщили в пресс-службе ЦППК.

В пресс-службе отметили, что это сделано для того, чтобы болельщики могли быстро и безопасно добраться до дома после окончания игры.

«Дополнительные поезда будут курсировать на Курско-Рижском, Горьковском, Ярославском, Казанском, Киевском, Савеловском, Белорусском и Павелецком направлениях», — пояснили в пресс-службе ЦППК.