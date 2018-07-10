Почти 500 тысяч человек уже прокатились по водным путям столицы 

С момента открытия речной навигации в апреле по водным путям Москвы уже прокатилось около 500 тысяч человек, сообщили 9 июля.
— На популярность таких перевозок благотворно повлияла теплая, летняя погода и Чемпионат мира по футболу-2018, — прокомментировал Герман Елянюшкин, руководитель «Канала имени Москвы».
Отметим, что в прошлом году количество речных рейсов в день достигало 250, а в этом году — 400. На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что общее число человек, прокатившихся по водным путям города, на 12 процентов превышает прошлогодний показатель.