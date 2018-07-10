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Почти 500 тысяч человек уже прокатились по водным путям столицы
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Почти 500 тысяч человек уже прокатились по водным путям столицы 

Управа района Мещанский города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
С момента открытия речной навигации в апреле по водным путям Москвы уже прокатилось около 500 тысяч человек, сообщили 9 июля.
— На популярность таких перевозок благотворно повлияла теплая, летняя погода и Чемпионат мира по футболу-2018, — прокомментировал Герман Елянюшкин, руководитель «Канала имени Москвы».
Отметим, что в прошлом году количество речных рейсов в день достигало 250, а в этом году — 400. На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что общее число человек, прокатившихся по водным путям города, на 12 процентов превышает прошлогодний показатель.
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