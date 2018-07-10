Из-за ремонта дороги в Петербурге изменится маршрут троллейбуса №14

Из-за дорожных работ на участке улицы Седова от Фаянсковой улицы до площади Бехтерева власти закроют движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Ремонт будет проходить с 12 часов 14 июля дро 13 часов 15 июля.

В связи с этим троллейбус №14 пойдет по следующему маршруту — от остановки общественного транспорта «Река Оккервиль» по действующему маршруту до улицы Бехтерева, а далее по Хрустальной улице, улице Профессора Качалова до конечной станции «Площадь Александра Невского».