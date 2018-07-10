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Из-за ремонта дороги в Петербурге изменится маршрут троллейбуса №14
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Из-за ремонта дороги в Петербурге изменится маршрут троллейбуса №14 

АиФ Санкт-Петербург 50 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Из-за дорожных работ на участке улицы Седова от Фаянсковой улицы до площади Бехтерева власти закроют движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».
Ремонт будет проходить с 12 часов 14 июля дро 13 часов 15 июля.
В связи с этим троллейбус №14 пойдет по следующему маршруту — от остановки общественного транспорта «Река Оккервиль» по действующему маршруту до улицы Бехтерева, а далее по Хрустальной улице, улице Профессора Качалова до конечной станции «Площадь Александра Невского».
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