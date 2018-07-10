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Столичный автопарк пополнится новыми автобусами
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Столичный автопарк пополнится новыми автобусами 

Управа района Коньково 55 минут назад
Фото: Управа района Коньково
До конца этого года столица получит еще 768 новых автобусов. Для удобства водителя и пассажиров они будут оснащены системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, климат-контролем, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств.
В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса «Евро-5», а в парки коммерческих перевозчиков — 197. Автобусы будут приспособлены и для маломобильных граждан — в них появятся откидные пандусы и крепления. Они будут низкополыми.
«В Москве завершается обновление городского автобусного парка. Большая часть транспортных средств Мосгортранса и частных перевозчиков соответствует современным стандартам экологии и комфорта. Автобусный парк Мосгортранса уже обновлен на 90 процентов. Эксплуатация автобусов экологических классов «Евро-2» и ниже в Москве полностью прекращена. Большую часть парка городского и коммерческих перевозчиков составляют автобусы экологического класса «Евро-5»», — отмечается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
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