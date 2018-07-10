Столичный автопарк пополнится новыми автобусами

До конца этого года столица получит еще 768 новых автобусов. Для удобства водителя и пассажиров они будут оснащены системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, климат-контролем, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств.

В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса «Евро-5», а в парки коммерческих перевозчиков — 197. Автобусы будут приспособлены и для маломобильных граждан — в них появятся откидные пандусы и крепления. Они будут низкополыми.