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К 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро
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К 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Обнародовать масштабный проект развития московского скоростного транспорта решили именно здесь, потому что в районе «Нижегородской» строится один из самых мощных транспортных узлов России. Здесь соединятся станции Кожуховской и Большой кольцевой линий метро, МЦК, железнодорожная платформа Карачарово, будут выходы к автобусам и такси. Здесь же запланирована остановка высокоскоростных составов Казань — Москва. Все виды транспорта соединят подземными галереями, общая площадь этого подземного вокзала с вестибюлями, кассами, МФЦ и другими помещениями превысит 60 тысяч квадратных метров. По оценкам РЖД, каждый день здесь будут ездить около полумиллиона пассажиров. Это сопоставимо с загрузкой Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов. На транспортных объектах ТПУ давно развернуты работы, а коммерческую часть узла начали проектировать.
Власти Москвы также обсудили с Минтрансом и РЖД программу развития подземки и скоростной железной дороги на ближайшие девять лет. Собянин напомнил, что главное — это продолжение строительства Большой кольцевой. Ее протяженность превысит 70 км, таким образом это будет самое большое метрокольцо в мире: пока лидер — Пекин, где аналогичная линия растянулась на 57 км. По словам Олега Белозерова, продолжится и развитие МЦК, Новые технологии должны позволить сделать интервалы на кольце меньше 4 минут.
"Помимо этого строятся новые радиальные направления железной дороги, новые магистральные пути, — добавил глава города. — Создается проект МЦД, фактически наземное метро. С его учетом система подземки и смежного транспорта расширится на тысячу километров. То есть увеличится практически в три раза по сравнению с 2010 годом".
Глава министерства Евгений Дитрих также назвал развитие московской инфраструктуры одним из ключевых вопросов. «Ведь сейчас на московский железнодорожный узел приходится более половины пригородных пассажиров, которые, в принципе перевозятся в стране», — заметил министр.
До 2027 года к транспортному каркасу столицы должны добавиться также более 2 тысяч км дорог. «Мы говорим о четырех хордах, о ЦКАДе, который строят коллеги, и о новых вылетных магистралях», — уточнил Собянин. В планах московского стройкомплекса — строительство 485 км дорог, более 100 мостов и эстакад до 2023 года.
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