Канализационные люки с изображением животных и растений установят для посетителей парка «Зарядье»

Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Изображения животных и растения появятся на канализационных люках, расположенных в столичном парке «Зарядье».

Сергей Кузнецов. — В парке «Зарядье» появятся новые люки с орнаментными мотивами. На них будут изображены различные животные, растения и московские звездочки. Обычно на московских люках присутствуют невзрачные рисунки, — пояснил главный архитектор Москвы

По его словам, в «Зарядье» большое внимание уделяется деталям, поэтому дизайн канализационного люка станет более интересным для горожан, а также придаст зеленой зоне уникальности.

Для того, чтобы люки органично вписались в фирменный стиль «Зарядья», на них будет использован фирменный логотип — листочек и узнаваемая штриховка, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Ранее в парке «Зарядье» установили скульптуры в стиле паблик-арт (подробнее…).