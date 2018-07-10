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Канализационные люки с изображением животных и растений установят для посетителей парка «Зарядье»
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Канализационные люки с изображением животных и растений установят для посетителей парка «Зарядье» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Изображения животных и растения появятся на канализационных люках, расположенных в столичном парке «Зарядье».
— В парке «Зарядье» появятся новые люки с орнаментными мотивами. На них будут изображены различные животные, растения и московские звездочки. Обычно на московских люках присутствуют невзрачные рисунки, — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, в «Зарядье» большое внимание уделяется деталям, поэтому дизайн канализационного люка станет более интересным для горожан, а также придаст зеленой зоне уникальности.
Для того, чтобы люки органично вписались в фирменный стиль «Зарядья», на них будет использован фирменный логотип — листочек и узнаваемая штриховка, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в парке «Зарядье» установили скульптуры в стиле паблик-арт (подробнее…).
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