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Бирюков пояснил, почему в Москве высаживают деревья из Германии
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Бирюков пояснил, почему в Москве высаживают деревья из Германии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичным коммунальщикам приходится закупать взрослые деревья для высадки в городе в питомниках Германии, поскольку в отечественных питомниках пока нет крупномеров старше 20 лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты исследовали, какие деревья на Тверской улице и Садовом кольце сразу будут цвести и радовать горожан. Выяснилось, если мы высадим 10-12-летние деревья, то придется долго ждать их роста, цветения. Поэтому город закупил 35-45-летние крупномеры. Они выращиваются в питомниках по особой технологии, с периодической пересадкой, ростом корня в клубке. Все прижились и растут. А у отечественных питомников таких крупномеров для города пока нет», — сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда». Он добавил, что молодые деревья в возрасте до 20 лет город покупает в российских питомниках для посадки во дворах и парках.
По словам Бирюкова, в текущем году в пешеходных зонах и скверах Москвы высадят более 12 тысяч деревьев. При этом в городе восстановят каждое дерево, поваленное в ураган — только в 2017 году из-за шквалистого ветра и грозы столица потеряла порядка 40 тысяч деревьев.
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