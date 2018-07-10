Свой голос «Активные граждане» из Измайлова отдадут за родной Измайловский парк

Голосование «Любимые места Москвы», куда включен также Измайловский парк культуры и отдыха, проходит на портале «Активный гражданин».

На портале «Активный гражданин» с начала июля начался опрос по самым интересным местам столицы, а точнее по московским паркам, которые за короткое время стали удобными, комфортными, приветливыми. Все больше здесь становится лавочек и урн, прогулочных дорожек и летних площадок, уютных кафе и кинотеатров под открытым небом. Помимо этого в парках приступили к работе множество студий и секций по программе «Московское долголетие». Таким образом, москвичам есть из чего выбирать, чтобы определить наиболее привлекательные парки.

Вот и на портале «Активный гражданин» представлены десятки парков. Организаторы предлагают выбрать лучшие места отдыха по трем направлениям: «Самый живописный (красивый) парк», «Самый любимый парк для тихого отдыха» и «Самый любимый парк для отдыха с детьми». В список вошли и несколько парков Восточного округа, в том числе и Измайловский, который, несомненно, является любимым местом отдыха у жителей района Измайлово.