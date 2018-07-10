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С. Собянин открыл в Госдуме выставку о городской программе благоустройства «Моя улица»
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С. Собянин открыл в Госдуме выставку о городской программе благоустройства «Моя улица» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Госдуме выставку о московской городской программе «Моя улица», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Моя улица является частью системных преобразований в Москве в области здравоохранения, образования, развития транспорта, благоустройства. Все сферы жизни Москвы находятся в развитии, под пристальным вниманием и жителей города, и властей», — сказал С. Собянин.
Мэр напомнил, что проект позволил решить вопросы различных направлений городской жизни.
«Упорядочивание рекламного пространства, некогда закрывавшего исторический центр Москвы; упорядочивание мелкорозничной торговли, которая заполоняла наши площади, это и снятие огромного количества проводов, которые завесили небо над центральными улицами, восстановление исторических фасадов, реставрация зданий, архитектурно-художественная подсветка тысяч сооружений, освещение и озеленение наших улиц», — уточнил он.
С. Собянин отметил, что сегодня на улицы столицы возвращается жизнь.
«Горожане приходят на площади, улицы, скверы, парки, чтобы радоваться Москве, чтобы гулять по ней.
Мы не делаем под мероприятия, мы создаем атмосферу доброжелательности, любви к городу. Конечно, в такой атмосфере можно принимать тысячи гостей», — добавил мэр.
Он также поблагодарил депутатов Госдумы, которые все это время поддерживали проекты переустройства Москвы, благоустройства улиц, в том числе программу «Моя улица».
«Задачи благоустройства городов сегодня выходят на федеральный уровень, включаются в национальные программы. Спасибо большое!», — заключил С. Собянин.
Проект благоустройства Москвы «Моя улица» реализуется в столице с 2015 г. За это время в городе были благоустроены сотни улиц, площади Москвы, отремонтированы фасады зданий, организованы велодорожки и парковочное пространство, высажены деревья.
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