Некрасовка, Южное Бутово и Московский: где еще откроют детсады

В этом году в Москве планируют ввести 30 детских садов на 6910 мест. 12 из них находятся в ТиНАО, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Три детсада, которые построили за счет инвесторов, уже готовы. Один из них (на 125 мест) расположен на шоссе Энтузиастов. Он уже принял маленьких москвичей. «Еще два дошкольных общеобразовательных учреждения на 350 мест каждый разместились в жилых кварталах поселения Московский. Они откроют свои двери для воспитанников в начале учебного года», — добавил Сергей Левкин.

Также готовы два детских сада, которые построили за счет города. Садик в 11-м квартале микрорайона Некрасовка рассчитан на 350 мест, а на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове — на 300 мест.

В прошлом году в столице появилось 14 зданий детских садов. Таким образом городу удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Всего с 2011 года Москва получила 298 объектов образования. А в планах на ближайшие годы — еще 129.