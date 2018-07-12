Ещё
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП 

Рамблер 7 часов назад
В Москве не будут штрафовать водителей, не оплативших парковку из-за сбоя системы 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
В организации также рассказали, что утром 12 июля была восстановлена функция оплаты через мобильное приложение «Парковки Москвы».
>> Стали известны доходы Москвы от платных парковок
Работа над восстановлением остальных платежных сервисов продолжается.
Сбой в работе всех сервисов оплаты парковки произошел 11 июля в 19:00.
По данным RNS, к 09:20 12 июля специалисты справились с проблемой, и парковку можно было оплатить в любом сервисе. Причина сбоя выясняется.
За неоплаченную парковку в Москве обычно выписывают штраф в 2 500 рублей. Час парковки сейчас стоит от 40 рублей (за пределами Третьего транспортного кольца) до 200 рублей на участках в границах Садового кольца и в районе «Москва-Сити».
Комментарии3  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС54
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии139
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом166
Путин нашел для Мутко новую работу47
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение