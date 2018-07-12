Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП

В Москве не будут штрафовать водителей, не оплативших парковку из-за сбоя системы 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В организации также рассказали, что утром 12 июля была восстановлена функция оплаты через мобильное приложение «Парковки Москвы».

Работа над восстановлением остальных платежных сервисов продолжается.

Сбой в работе всех сервисов оплаты парковки произошел 11 июля в 19:00.

По данным RNS, к 09:20 12 июля специалисты справились с проблемой, и парковку можно было оплатить в любом сервисе. Причина сбоя выясняется.

За неоплаченную парковку в Москве обычно выписывают штраф в 2 500 рублей. Час парковки сейчас стоит от 40 рублей (за пределами Третьего транспортного кольца) до 200 рублей на участках в границах Садового кольца и в районе «Москва-Сити».